НАТО утвердит новый пакет поддержки Украины и Грузии

Министры иностранных дел стран-членов НАТО одобрят новый пакет помощи для Украины и Грузии. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, передает пресс-служба НАТО.

Столтенберг отметил, что это усилит политическую и практическую поддержку обеих стран.

"Я ожидаю, что министры одобрят новый пакет поддержки для Грузии и Украины, чтобы больше укрепить наше партнерство, включая учениями в Черноморском регионе, которые являются стратегически важными для НАТО", - заявил он.

Ранее новый министр обороны Андрей Таран назвал недостижимой скорую адаптацию Вооруженных сил Украины к стандартам НАТО. Вместо этого приоритетом в интеграции он назвал максимальное обеспечение способности украинской армии взаимодействовать с силами Альянса.

Напомним, ранее тогда еще вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба, который уже министр иностранных дел, заявил, что наличие временно оккупированных территорий не помешает Украине стать членом Североатлантического альянса.

По его словам, Украина может вступить в НАТО при существующей оккупации Россией Крыма и временной неподконтрольности территорий на Донбассе. Он также заявил о прогрессе в отношениях между Украиной и НАТО.