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НАТО утвердило новую политику в сфере космоса

Новости » Политика    27.06.2019 - 23:56
НАТО утвердило новую политику в сфере космоса
Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, в сфере адаптации был совершен важный шаг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что министры обороны стран-членов НАТО ратифицировали новую политику в сфере космоса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Альянса. 

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, в сфере адаптации НАТО был совершен важный шаг.

"Сегодня мы сделали еще один важный шаг в сфере адаптации НАТО, утвердив новую всеобъемлющую политику в сфере космоса. Космическое пространство является важным элементом обеспечения обороны и сдерживания со стороны Североатлантического альянса - от возможности осуществления навигации и отслеживания сил до спутниковой связи и обнаружения пуска ракет ", - заявил Столтенберг.

По его словам, новая политика НАТО будет направлять новый подход к космосу: как в сфере возможностей, так и в отношении вызовов.

"Это не милитаризация космоса. Но НАТО может сыграть важную роль как площадка по обмену информацией, повышения оперативной совместимости и обеспечения того, чтобы наши миссии и операции могли обращаться за поддержкой, в которой они нуждаются", - заявил генеральный секретарь НАТО. 

Ранее РБК-Украина сообщало, что Йенс Столтенгберг заявил, что НАТО не будет отвечать зеркально в случае выхода Российской Федерации из договора о ракетах средней и меньшей дальности. Он уточнил, что действия НАТО будут оборонительными и размещать ядерные ракеты в Европе союз не планирует.

Кроме того,  министры иностранных дел стран Большой семерки (G7) требовали от Российской Федерации придерживаться условий договора о ракетах средней и малой дальности.

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