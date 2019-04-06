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В G7 требуют от России выполнять условия ракетного договора

Новости » Политика    06.04.2019 - 22:14
В G7 требуют от России выполнять условия ракетного договора
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Главы МИД стран G7 уверены, что соблюдение РФ условий договора сохранит его

Министры иностранных дел стран Большой семерки (G7) требуют от Российской Федерации придерживаться условий договора о ракетах средней и малой дальности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на коммюнике встречи глав МИД в Франции.

Главы внешнеполитических ведомств стран G7 уверены, если Россия будет придерживаться условий договора, Соединенные Штаты Америки отменят свое решение о выходе из ракетного договора.

"Мы настойчиво призываем Россию выполнить свои договорные обязательства и позволить проверку, прежде чем решение Соединенных Штатов о выходе из договора вступит в силу, чтобы сохранить соглашение", - говорится в коммюнике.

Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в России есть шестимесячное окно для возвращения к соблюдению ракетного договора. Все союзники по НАТО крайне обеспокоены продолжающимся нарушением Россией этого договора.

Как писало РБК-Украина, Европейский парламент осудил нарушение Россией договора об ограничении ракет малой и средней дальности. ЕП призывает РФ вернуться к полному соблюдению обязательств по договору.

Кроме того, страны НАТО в связи с выходом США и России из договора о ликвидации ракет будут осуществлять скоординированные и оборонительные действия.

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