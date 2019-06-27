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НАТО затвердило нову політику в сфері космосу

Новини » Політика    27.06.2019 - 23:56
НАТО затвердило нову політику в сфері космосу
Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)

За словами генсека НАТО Йенса Столтенберга, у сфері адаптації був зроблений важливий крок

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що міністри оборони країн-членів НАТО ратифікували нову політику у сфері космосу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Альянсу.

За словами генсека НАТО Йенса Столтенберга, у сфері адаптації НАТО був зроблений важливий крок.

"Сьогодні ми зробили ще один важливий крок у сфері адаптації НАТО, затвердивши нову всеосяжну політику у сфері космосу. Космічний простір є важливим елементом забезпечення оборони і стримування з боку Північноатлантичного альянсу - від можливості здійснення навігації та відстеження сил до супутникового зв'язку і виявлення пуску ракет ", - заявив Столтенберг.

За його словами, нова політика НАТО буде направляти новий підхід до космосу: як у сфері можливостей, так і щодо викликів.

"Це не мілітаризація космосу. Але НАТО може зіграти важливу роль як майданчик з обміну інформацією, підвищення оперативної сумісності і забезпечення того, щоб наші місії та операції могли звертатися за підтримкою, якої вони потребують", - заявив генеральний секретар НАТО.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Йенс Столтенгберг заявив, що НАТО не буде відповідати дзеркально у разі виходу Російської Федерації з договору про ракети середньої і меншої дальності. Він уточнив, що дії НАТО будуть оборонними і розміщувати ядерні ракети в Європі союз не планує.

Крім того, міністри закордонних справ країн Великої сімки (G7) вимагали від Російської Федерації дотримуватися умов договору про ракети середньої та малої дальності.

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