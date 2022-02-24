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НАТО усилило восточный фланг: сотни самолетов и кораблей готовы отражать атаки РФ

Автор: Илона Свиридова

На фоне нападения России на Украину Североатлантический альянс (НАТО) усилил военное присутствие на своем восточном фланге. Сотни самолетов и кораблей готовы отражать атаки России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг генсека НАТО Йенса Столтенберга.

"Мы усиливаем присутствие на восточных флангах, сотни самолетов и кораблей готовы отражать атаку. Цель Кремля - перекроить влияние на мировой арене и подорвать все дипломатические ценности", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Силы противовоздушной обороны Украины сбили два российских вертолета вблизи поселка Гостомель Киевской области.

Также стало известно, что российские военные пошли на прорыв Киевской области.

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НАТОЙенс СтолтенбергВторжение России в Украину