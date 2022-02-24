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НАТО посилило східний фланг: сотні літаків і кораблів готові відбивати атаки РФ

Автор: Ілона Свиридова

На тлі нападу Росії на Україну Північноатлантичний альянс (НАТО) посилив військову присутність на своєму східному фланзі. Сотні літаків і кораблів готові відбивати атаки Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг генсека НАТО Єнса Столтенберга.

"Ми підсилюємо присутність на східних флангах, сотні літаків і кораблів готові відбивати атаку. Мета Кремля - перекроїти вплив на світовій арені і підірвати всі дипломатичні цінності", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сили протиповітряної оборони України збили два російські вертольоти поблизу селища Гостомель Київської області.

Також стало відомо, що російські військові пішли на прорив у Київській області.

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НАТОЄнс СтолтенбергВторгнення Росії до України