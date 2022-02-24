НАТО посилило східний фланг: сотні літаків і кораблів готові відбивати атаки РФ

На тлі нападу Росії на Україну Північноатлантичний альянс (НАТО) посилив військову присутність на своєму східному фланзі. Сотні літаків і кораблів готові відбивати атаки Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг генсека НАТО Єнса Столтенберга.
"Ми підсилюємо присутність на східних флангах, сотні літаків і кораблів готові відбивати атаку. Мета Кремля - перекроїти вплив на світовій арені і підірвати всі дипломатичні цінності", - зазначив він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сили протиповітряної оборони України збили два російські вертольоти поблизу селища Гостомель Київської області.
Також стало відомо, що російські військові пішли на прорив у Київській області.