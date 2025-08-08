НАТО тисне на США: Пентагон має 4 млрд доларів для України, але досі не використав

НАТО активізує тиск на США з вимогою посилити військову підтримку України. Пентагон має майже 4 мільярди доларів фінансування, затвердженого Конгресом минулого року та призначеного для постачання зброї зі складів США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

CNN нагадав, що Пентагон все ще має майже 4 мільярди доларів фінансування, яке Конгрес затвердив минулого року, для відправки зброї в Україну безпосередньо зі складів США.

Одне з джерел видання повідомляє, що деякі союзники по НАТО, включаючи Британію, закликають США використовувати ці повноваження, щоб чинити більший тиск на російського диктатора Володимира Путіна. Ба більше вони навіть запропонували відшкодувати США витрати на це.

З цією метою голови Сенатського комітету з питань збройних сил та Сенатського комітету з питань міжнародних відносин, сенатори-республіканці Роджер Вікер і Джим Ріш, минулого тижня подали законопроект, який передбачає створення фонду Міністерства фінансів США, в який союзники могли б вносити гроші для компенсації вартості військового обладнання, переданого Україні.

Однак інше джерело, обізнане з цим питанням, зазначило, що Пентагон, швидше за все, дозволить закінчитися терміну дії повноважень на фінансування в розмірі 4 мільярдів доларів.