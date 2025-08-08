НАТО давит на США: Пентагон имеет 4 млрд долларов для Украины, но до сих пор не использовал

НАТО активизирует давление на США с требованием усилить военную поддержку Украины. Пентагон имеет почти 4 миллиарда долларов финансирования, утвержденного Конгрессом в прошлом году и предназначенного для поставки оружия со складов США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

CNN напомнил, что Пентагон все еще имеет почти 4 миллиарда долларов финансирования, которое Конгресс утвердил в прошлом году, для отправки оружия в Украину непосредственно со складов США.

Один из источников издания сообщает, что некоторые союзники по НАТО, включая Британию, призывают США использовать эти полномочия, чтобы оказать большее давление на российского диктатора Владимира Путина. Более того, они даже предложили возместить США расходы на это.

С этой целью председатели Сенатского комитета по вооруженным силам и Сенатского комитета по вопросам международных отношений, сенаторы-республиканцы Роджер Уикер и Джим Риш, на прошлой неделе подали законопроект, предусматривающий создание фонда Министерства финансов США, в который союзники могли бы вносить деньги для компенсации стоимости военного оборудования, переданного Украине.

Однако другой источник, знакомый с этим вопросом, отметил, что Пентагон, скорее всего, позволит истечь сроку действия полномочий на финансирование в размере 4 миллиардов долларов.