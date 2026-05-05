РФ на Олександрівському напрямку поклала півбатальйону і не просунулася ні на метр (відео)

У квітні на Олександрівському напрямку російські сили не змогли просунутися, незважаючи на значні втрати в особовому складі та техніці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію 37 окремої бригади морської піхоти в мережі Telegram.

Такі показники свідчать про зрив наступальних дій противника на даній ділянці фронту та відсутність результатів за значних втрат.

Окремо відзначається знищення 915 спостережних і командних пунктів, включно з позиціями, пов'язаними із запуском безпілотників.

Крім того, українські підрозділи збили і придушили 135 безпілотних літальних апаратів противника, що значно знизило його розвідувальні можливості.

Спроби наступу супроводжувалися істотними втратами. За даними української сторони, знищено 274 військовослужбовців, а також три танки, три артилерійські системи, бойову машину піхоти і 16 одиниць іншої техніки.

Протягом квітня в зоні відповідальності 37 окремої бригади морської піхоти противник не досяг будь-яких територіальних успіхів. За підсумками місяця просування склало 0,0 квадратних кілометра.

