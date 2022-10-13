НАТО терміново вибудовує протиповітряну оборону для України та себе, - Politico
Після посилення ракетних ударів росіян країни НАТО вирішують терміново зміцнити українську та власну протиповітряну оборону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Як стало відомо раніше, під час та після засідання у форматі "Рамштайн", яке пройшло 12 жовтня, країни Альянсу почали приймати нові рішення щодо постачання систем ППО в Україну.
Німеччина вже заявила про передачу українським військовим першої ЗРК IRIS-T, а Франція та Іспанія пообіцяли виділити нові кошти, щоб знищувати російські ракети та нові безпілотники іранського виробництва.
"Нові системи ППО, які спішно поставляються в Україну, - це сигнал Путіну (президенту РФ Володимиру Путіну - ред.), що єдине, чого він добивається, здійснюючи ці атаки на цивільну інфраструктуру і на абсолютно безневинних громадян, - це те, що ми нарощуємо наші зусилля щодо надання допомоги Україні", - заявила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.
При цьому країни Альянсу ухвалили рішення щодо створення в Європі нової взаємопов'язаної системи протиракетної оборони в рамках ініціативи "Європейський небесний щит", яка гарантуватиме захист усьому континенту.
"Це зобов'язання має ще важливіше значення сьогодні, коли ми є свідками безжальних і невиборчих ракетних атак Росії в Україні, які вбивають мирних жителів і руйнують найважливіші об'єкти інфраструктури", - заявив заступник генсека НАТО Мірча Джоане, коментуючи нове рішення Альянсу щодо захисту неба в Європі .
За даними видання, в рамках ініціативи планується, що країни-члени НАТО мають закупити найсучасніші системи протиракетної оборони та об'єднати їх з системами інших країн.
"Ймовірно, найважливіше завдання полягає в тому, щоб зв'язати всі ці системи разом. Потрібен час та зусилля для створення спільної картини, щоб переконатися в її оперативній сумісності, і це може стати великою проблемою", - заявив у коментарі виданню держсекретар Міноборони Латвії Яніс Гарісонс.
У Politico зазначають, що побудова такої загальної системи ППО в Європі займе роки, оскільки "передові мережеві системи та вироблення правил обміну даними та інформацією стануть ще однією перешкодою для країн, які часом не наважуються ділитися такою чутливою інформацією".
Нагадаємо, раніше стало відомо, що, за словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, Іспанія сьогодні ухвалила рішення передати Україні чотири системи ППО Hawk.
При цьому президент України Володимир Зеленський сьогодні також заявляв, що Україні необхідно зміцнювати протиповітряну оборону для боротьби проти російської агресії, оскільки зараз потреби країни задоволені лише на 10%.
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