НАТО терміново вибудовує протиповітряну оборону для України та себе, - Politico

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Як стало відомо раніше, під час та після засідання у форматі "Рамштайн", яке пройшло 12 жовтня, країни Альянсу почали приймати нові рішення щодо постачання систем ППО в Україну.

Німеччина вже заявила про передачу українським військовим першої ЗРК IRIS-T, а Франція та Іспанія пообіцяли виділити нові кошти, щоб знищувати російські ракети та нові безпілотники іранського виробництва.

"Нові системи ППО, які спішно поставляються в Україну, - це сигнал Путіну (президенту РФ Володимиру Путіну - ред.), що єдине, чого він добивається, здійснюючи ці атаки на цивільну інфраструктуру і на абсолютно безневинних громадян, - це те, що ми нарощуємо наші зусилля щодо надання допомоги Україні", - заявила міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

При цьому країни Альянсу ухвалили рішення щодо створення в Європі нової взаємопов'язаної системи протиракетної оборони в рамках ініціативи "Європейський небесний щит", яка гарантуватиме захист усьому континенту.

"Це зобов'язання має ще важливіше значення сьогодні, коли ми є свідками безжальних і невиборчих ракетних атак Росії в Україні, які вбивають мирних жителів і руйнують найважливіші об'єкти інфраструктури", - заявив заступник генсека НАТО Мірча Джоане, коментуючи нове рішення Альянсу щодо захисту неба в Європі .

За даними видання, в рамках ініціативи планується, що країни-члени НАТО мають закупити найсучасніші системи протиракетної оборони та об'єднати їх з системами інших країн.

"Ймовірно, найважливіше завдання полягає в тому, щоб зв'язати всі ці системи разом. Потрібен час та зусилля для створення спільної картини, щоб переконатися в її оперативній сумісності, і це може стати великою проблемою", - заявив у коментарі виданню держсекретар Міноборони Латвії Яніс Гарісонс.

У Politico зазначають, що побудова такої загальної системи ППО в Європі займе роки, оскільки "передові мережеві системи та вироблення правил обміну даними та інформацією стануть ще однією перешкодою для країн, які часом не наважуються ділитися такою чутливою інформацією".