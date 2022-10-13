НАТО срочно выстраивает противовоздушную оборону для Украины и себя, - Politico

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Как стало известно ранее, в ходе и после заседания в формате "Рамштайн", которое прошло 12 октября, страны Альянса начали принимать новые решения о поставках систем ПВО в Украину.

Германия уже заявила о передаче украинским военным первой ЗРК IRIS-T, а Франция и Испания пообещали выделить новые средства, чтобы уничтожать российские ракеты и новые беспилотники иранского производства.

"Новые системы ПВО, которые спешно поставляются в Украину, - это сигнал Путину (президенту РФ Владимиру Путину - ред.) что единственное, чего он добивается, совершая эти атаки на гражданскую инфраструктуру и на совершенно невинных граждан, - это то, что мы наращиваем наши усилия по оказанию помощи Украине", - заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

При этом страны Альянса приняли решения о создании в Европе новой взаимосвязанной системы противоракетной обороны в рамках инициативы "Европейский небесный щит", которая обеспечит защиту всему континенту.

"Это обязательство имеет еще более важное значение сегодня, когда мы являемся свидетелями безжалостных и неизбирательных ракетных атак России в Украине, убивающих мирных жителей и разрушающих важнейшие объекты инфраструктуры", - заявил заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ, комментируя новое решение Альянса по защите неба в Европе.

По данным издания, в рамках инициативы планируется, что страны-члены НАТО должны закупить самые современные системы противоракетной обороны и объединить их с системами других стран.

"Вероятно, самая важная задача состоит в том, чтобы связать все эти системы вместе. Потребуется время и усилия для создания общей картины, чтобы убедиться в ее оперативной совместимости, и это может стать большой проблемой", - заявил в комментарии изданию госсекретарь Минобороны Латвии Янис Гарисонс.

В Politico отмечают, что выстроение такой общей системы ПВО в Европе займет годы, поскольку "передовые сетевые системы и выработка правил обмена данными и информацией станут еще одним препятствием для стран, которые порой не решаются делиться такой чувствительной информацией".