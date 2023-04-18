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НАТО та США поки не бачили ознакою переміщення Росією ядерної зброї до Білорусі

Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

НАТО поки що не бачило, щоб Росія перекидала тактичну ядерну зброю в Білорусь, попри заяви Кремля про намір зробити це.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Ми поки що не бачили жодних змін у ядерній позиції Росії, які вимагають будь-яких змін у нашій ядерній позиції", - заявив він.

Столтенберг розповів, що загрозливе розгортання Москви "є частиною моделі, яку ми спостерігаємо протягом багатьох років - але особливо після вторгнення в Україну - небезпечної і безвідповідальної ядерної риторики".

При цьому він додав, що Північноатлантичний альянс уважно стежить за ситуацією.

Водночас заступниця держсекретаря США Венді Шерман підтвердила, що Росія ще не перекинула зброю в Білорусь, але назвала цю загрозу "небезпечною ескалацією, без сумніву".

"Ми всі спостерігали і турбувалися, що Володимир Путін застосує те, що він вважає нестратегічною тактичною ядерною зброєю, або зробить якісь демонстраційні дії для ескалації, але ескалації з керованим ризиком", - заявила вона.

Шерман додала, що Сполучені Штати дуже уважно стежили за цим, і дуже важливо продовжувати стежити за переміщенням ядерної зброї.

"Я думаю, що його заява про відправлення ядерної зброї в Білорусь - це його спроба використати цю загрозу керованим чином", - заявила вона.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що на прохання Лукашенка планує розмістити у Білорусі ядерну зброю.

Пізніше глава Міноборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія нібито вже передала Білорусі комплекс "Іскандер-М", який "може використовувати ракети у звичайному та ядерному виконанні".

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