НАТО и США пока не видели признаком перемещения Россией ядерного оружия в Беларусь

"Мы пока не видели никаких изменений в ядерной позиции России, которые требуют каких-либо изменений в нашей ядерной позиции", - заявил он.

Столтенберг рассказал, что угрожающее развертывание Москвы "является частью модели, которую мы наблюдаем на протяжении многих лет - но особенно после вторжения в Украину - опасной и безответственной ядерной риторики".

При этом он добавил, что Североатлантический альянс внимательно следит за ситуацией.

В то же время заместитель госсекретаря США Венди Шерман подтвердила, что Россия еще не перебросила оружие в Беларусь, но назвала эту угрозу "опасной эскалацией, без сомнения".

"Мы все наблюдали и беспокоились, что Владимир Путин применит то, что он считает нестратегическим тактическим ядерным оружием, или предпримет какие-то демонстрационные действия для эскалации, но эскалации с управляемым риском", - заявила она.

Шерман добавила, что Соединенные Штаты очень внимательно следили за этим, и очень важно продолжать следить за перемещением ядерного оружия.

"Я думаю, что его заявление об отправке ядерного оружия в Беларусь - это его попытка использовать эту угрозу управляемым образом", - заявила она.