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НАТО и США пока не видели признаком перемещения Россией ядерного оружия в Беларусь

Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

НАТО пока не видело, чтобы Россия перебрасывала тактическое ядерное оружие в Беларусь, несмотря на заявления Кремля о намерении сделать это.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Мы пока не видели никаких изменений в ядерной позиции России, которые требуют каких-либо изменений в нашей ядерной позиции", - заявил он.

Столтенберг рассказал, что угрожающее развертывание Москвы "является частью модели, которую мы наблюдаем на протяжении многих лет - но особенно после вторжения в Украину - опасной и безответственной ядерной риторики".

При этом он добавил, что Североатлантический альянс внимательно следит за ситуацией.

В то же время заместитель госсекретаря США Венди Шерман подтвердила, что Россия еще не перебросила оружие в Беларусь, но назвала эту угрозу "опасной эскалацией, без сомнения".

"Мы все наблюдали и беспокоились, что Владимир Путин применит то, что он считает нестратегическим тактическим ядерным оружием, или предпримет какие-то демонстрационные действия для эскалации, но эскалации с управляемым риском", - заявила она.

Шерман добавила, что Соединенные Штаты очень внимательно следили за этим, и очень важно продолжать следить за перемещением ядерного оружия.

"Я думаю, что его заявление об отправке ядерного оружия в Беларусь - это его попытка использовать эту угрозу управляемым образом", - заявила она.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин заявил, что по просьбе Лукашенко планирует разместить в Беларуси ядерное оружие.

Позже глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия якобы уже передала Беларуси комплекс "Искандер-М", который "может использовать ракеты в обычном и ядерном исполнении".

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