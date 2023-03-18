НАТО та Євросоюз мають спільні погляди на захист інфраструктури, - фон дер Ляєн

Рік російської агресії проти України та акти саботажу на "Північних потоках" привернули особливу увагу ЄС та НАТО до необхідності захисту критичної інфраструктури. Тому організації вже почали працювати у цій сфері.

Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Єврокомісії.

"Якщо ми об'єднаємо зусилля, ми матимемо ширше бачення і, звичайно ж, ми зможемо знайти більше рішень для захисту нашої критичної інфраструктури. (Президент РФ Володимир – ред.) Путін намагався шантажувати Європейський Союз, перекривши постачання російського газу. Тоді він зупинив постачання на 80 відсотків, що еквівалентно 100 мільярдам кубічних метрів газу", – зазначила фон дер Ляєн.

За її словами, Європейський союз та НАТО мають дуже чітке уявлення про театр загроз та оцінку ситуації, але з різних точок зору.

Раніше повідомлялося, що Данія не дозволить Росії взяти участь у розслідуванні причин вибухів на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2".

Нагадаємо, 7 березня The New York Times оприлюднило матеріал, в якому йдеться, що за вибухом газопроводів "Північний потік 1" та "Північний потік 2" нібито стоять неурядові групи, до яких могли входити росіяни та українці.

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