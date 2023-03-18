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НАТО и Евросоюз имеют общие взгляды на защиту инфраструктуры, - фон дер Ляйен

Фото: президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Год российской агрессии против Украины и акты саботажа на "Северных потоках" привлекли особое внимание ЕС и НАТО к необходимости защиты критической инфраструктуры. Потому организации уже начали работать в этой сфере.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Еврокомиссии.

"Последние месяцы научили нас, насколько важно защищать нашу критически важную инфраструктуру. Европейский союз вместе с НАТО создали оперативную группу", - заявила президент Еврокомиссии.

По ее словам, Европейский союз и НАТО имеют очень четкое представление о театре угроз и оценку ситуации, но с разных точек зрения.

"Если мы объединим усилия, у нас будет более широкое видение и, конечно же, мы сможем найти больше решений для защиты нашей критической инфраструктуры. (Президент РФ Владимир – ред.) Путин пытался шантажировать Европейский Союз, перекрыв поставки российского газа. Тогда он остановил поставки на 80 процентов, что эквивалентно 100 миллиардам кубических метров газа", – отметила фон дер Ляйен.

Ранее сообщалось, что Дания не позволит России принять участие в расследовании причин взрывов на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

Напомним, 7 марта The New York Times обнародовало материал, в котором говорится, что за взрывом газопроводов " Северный поток 1 " и "Северный поток 2" якобы стоят неправительственные группы, в которые могли входить россияне и украинцы.

Детальнее об этом читайте в материале РБК-Украина.

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Урсула фон дер ЛяйенНАТОЕвросоюз