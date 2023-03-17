ua ru
Пт, 17 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росія не зможе розслідувати вибухи на "Північних потоках", - МЗС Данії

Новость на русском →
П'ятниця 17 березня 2023 01:18
Росія не зможе розслідувати вибухи на "Північних потоках", - МЗС Данії Фото: Росію не допустять до розслідування вибухів на "Північних потоках" (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Данія не дозволить Росії взяти участь в розслідуванні причин вибуху на газогонах "Північний потік 1" та "Північний потік 2".

Про це заявив міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен, передає РБК-Україна з посиланням на DR.

Він зазначив, що вибухи сталися в економічній зоні Данії, тож і розслідувати їх буде вона.

"Данія, Швеція та Німеччина - конституційні держави, і нашим розслідуванням можна довіряти. Ми сказали росіянам, що ретельно це розслідуємо. І щойно ми це зробимо, то оголосимо про результати", - заявив очільник МЗС.

Цьому передувала заява російського диктатора Володимира Путіна, який попросив Данію надати росіянам доступ до розслідування. Пізніше міністр закордонних справ РФ Марія Захарова назвала відмову Данії "махінацією", а також "абсолютно таким справжнім лохотроном".

Нагадаємо, 7 березня The New York Times оприлюднило матеріал, у якому йдеться, що за вибухом газопроводів "Північний потік - 1" та "Північний потік - 2" нібито стоять неурядові групи, до яких могли входити росіяни та українці.

Детальніше про це читайте в тексті РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Північний потік-2 Северный поток
NEWS
Тарифи заморожені. Названо три комунальні послуги, які точно не подорожчають
Тарифи заморожені. Названо три комунальні послуги, які точно не подорожчають
DAILY
Як Миколаїв відбив атаки росіян і не дав Путіну захопити південь України
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Як Миколаїв відбив атаки росіян і не дав Путіну захопити південь України