НАТО та Євросоюз мають спільні погляди на захист інфраструктури, - фон дер Ляєн

Рік російської агресії проти України та акти саботажу на "Північних потоках" привернули особливу увагу ЄС та НАТО до необхідності захисту критичної інфраструктури. Тому організації вже почали працювати у цій сфері.

Про це заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Єврокомісії.

"Останні місяці навчили нас, наскільки важливо захищати нашу критично важливу інфраструктуру. Європейський союз разом із НАТО створили оперативну групу", - заявила президент Єврокомісії. За її словами, Європейський союз та НАТО мають дуже чітке уявлення про театр загроз та оцінку ситуації, але з різних точок зору. "Якщо ми об'єднаємо зусилля, ми матимемо ширше бачення і, звичайно ж, ми зможемо знайти більше рішень для захисту нашої критичної інфраструктури. (Президент РФ Володимир – ред.) Путін намагався шантажувати Європейський Союз, перекривши постачання російського газу. Тоді він зупинив постачання на 80 відсотків, що еквівалентно 100 мільярдам кубічних метрів газу", – зазначила фон дер Ляєн.