НАТО и Евросоюз имеют общие взгляды на защиту инфраструктуры, - фон дер Ляйен

Год российской агрессии против Украины и акты саботажа на "Северных потоках" привлекли особое внимание ЕС и НАТО к необходимости защиты критической инфраструктуры. Потому организации уже начали работать в этой сфере.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Еврокомиссии.

"Последние месяцы научили нас, насколько важно защищать нашу критически важную инфраструктуру. Европейский союз вместе с НАТО создали оперативную группу", - заявила президент Еврокомиссии. По ее словам, Европейский союз и НАТО имеют очень четкое представление о театре угроз и оценку ситуации, но с разных точек зрения. "Если мы объединим усилия, у нас будет более широкое видение и, конечно же, мы сможем найти больше решений для защиты нашей критической инфраструктуры. (Президент РФ Владимир – ред.) Путин пытался шантажировать Европейский Союз, перекрыв поставки российского газа. Тогда он остановил поставки на 80 процентов, что эквивалентно 100 миллиардам кубических метров газа", – отметила фон дер Ляйен.