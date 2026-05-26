НАТО створює систему швидкого розгортання військ у Балтиці, - Reuters

НАТО посилює східний фланг

Північноатлантичний альянс планує зміцнити оборону східного флангу за рахунок створення нової військової структури, призначеної для оперативного перекидання сил до країн Балтії.

Йдеться про механізм, який має підвищити швидкість реагування НАТО в разі кризових сценаріїв у регіоні.

Нове командування для Балтійського регіону

Зараз усі сили НАТО в країнах Балтії та на півночі Польщі підпорядковуються єдиному багатонаціональному штабу, розташованому в польському місті Щецин.

Однак заплановані зміни передбачають створення додаткового командного рівня.

Виділення окремого корпусу для регіону дасть змогу альянсу швидше розгортати значні військові сили, усуваючи проблему обмеженої оперативної глибини і вразливості території.

У повному складі армійський корпус зазвичай охоплює від 40 до 60 тисяч військовослужбовців і керує кількома дивізіями, а в мирний час служить основою для швидкого розгортання спеціалізованих підрозділів.

Німеччина і Нідерланди очолять проєкт

За даними джерел, Німеччина і Нідерланди за координації з НАТО домовилися про те, що їхній спільний корпус, який базується в Мюнстері, буде задіяний для оборони Латвії та Естонії.

Зараз союзники займаються уточненням структури і необхідного складу підрозділів.

При цьому країни НАТО мають наростити можливості в ключових напрямках, включно з артилерією, ППО, інженерними та медичними підрозділами.

Посилення ролі Європи і позиція США

Європейські союзники поступово беруть на себе більше відповідальності за безпеку регіону на тлі критики з боку президента США Дональда Трампа.

Він раніше заявляв про недостатню залученість європейських країн і анонсував виведення частини американського контингенту з Німеччини.

Водночас терміни запуску нової структури та її остаточний склад поки що не визначено, а офіційні відомства Німеччини та Нідерландів утримуються від докладних коментарів.

Реакція НАТО та оцінка загроз

У НАТО заявили, що нададуть додаткові коментарі пізніше. В альянсі при цьому підкреслюють, що вже багато років фіксують зростання військової загрози з боку Росії.

За оцінками військових структур НАТО, потенційна загроза масштабного конфлікту може зберігатися в довгостроковій перспективі, однак Москва відкидає подібні звинувачення і заявляє, що розширення альянсу посилює напруженість у регіоні.