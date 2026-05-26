НАТО создает систему быстрого развертывания войск в Балтике, - Reuters

НАТО готовит новую структуру командования, которая позволит значительно ускорить развертывание войск в Латвии и Эстонии в случае военного конфликта с Россией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Reuters.
Североатлантический альянс планирует укрепить оборону восточного фланга за счет создания новой военной структуры, предназначенной для оперативного переброса сил в страны Балтии.
Речь идет о механизме, который должен повысить скорость реагирования НАТО в случае кризисных сценариев в регионе.
Сейчас все силы НАТО в странах Балтии и на севере Польши подчиняются единому многонациональному штабу, расположенному в польском городе Щецин.
Однако планируемые изменения предполагают создание дополнительного командного уровня.
Выделение отдельного корпуса для региона позволит альянсу быстрее развертывать значительные военные силы, устраняя проблему ограниченной оперативной глубины и уязвимости территории.
В полном составе армейский корпус обычно включает от 40 до 60 тысяч военнослужащих и управляет несколькими дивизиями, а в мирное время служит основой для быстрого развертывания специализированных подразделений.
По данным источников, Германия и Нидерланды при координации с НАТО договорились о том, что их совместный корпус, базирующийся в Мюнстере, будет задействован для обороны Латвии и Эстонии.
Сейчас союзники занимаются уточнением структуры и необходимого состава подразделений.
При этом страны НАТО должны нарастить возможности в ключевых направлениях, включая артиллерию, ПВО, инженерные и медицинские подразделения.
Европейские союзники постепенно берут на себя больше ответственности за безопасность региона на фоне критики со стороны президента США Дональда Трампа.
Он ранее заявлял о недостаточной вовлеченности европейских стран и анонсировал вывод части американского контингента из Германии.
При этом сроки запуска новой структуры и ее окончательный состав пока не определены, а официальные ведомства Германии и Нидерландов воздерживаются от подробных комментариев.
В НАТО заявили, что предоставят дополнительные комментарии позже. В альянсе при этом подчеркивают, что уже много лет фиксируют рост военной угрозы со стороны России.
По оценкам военных структур НАТО, потенциальная угроза масштабного конфликта может сохраняться в долгосрочной перспективе, однако Москва отвергает подобные обвинения и заявляет, что расширение альянса усиливает напряженность в регионе.
Напоминаем, что министр обороны Польши заявил, что Украине следует более тщательно подходить к выбору целей, чтобы минимизировать риски инцидентов, которые могут затронуть страны НАТО. По его словам, подобные ситуации способны быть использованы Россией в собственных интересах, поэтому точность действий имеет важное значение для безопасности региона.
Отметим, что корпус быстрого реагирования НАТО разместил подземный командный пункт на станции лондонского метро "Чаринг-Кросс", где проводит учения по отработке сценариев "глубокого удара" по России на случай возможного нападения на альянс.