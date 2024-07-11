НАТО пообещало помощь Украине на 40 млрд евро в следующем году

НАТО приняло решение о создании структуры по поддержке безопасности и подготовки для Украины (NSATU), которая будет действовать в странах Альянса. Также Альянс предоставит минимальное базовое финансирование в размере 40 миллиардов евро в течение следующего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на декларацию Вашингтонского саммита, размещенную на сайте НАТО .

NSATU

NSATU будет координировать предоставление военного оборудования и обучения для Украины членами Альянса и партнерами. Ее цель – поставить безопасность помощи Украине на прочную основу, обеспечивая усиленную, предсказуемую и согласованную поддержку.

NSATU, которая будет действовать в странах Альянса, будет поддерживать самооборону Украины в соответствии с Уставом ООН. NSATU не будет делать НАТО стороной конфликта. Она будет поддерживать трансформацию сил обороны и безопасности Украины, обеспечивая дальнейшую интеграцию с НАТО.

Финансирование на 40 млрд евро

Саммит НАТО объявил об обязательстве долгосрочной помощи для Украины в создании силы, способной победить российскую агрессию. Путем пропорциональных взносов члены НАТО намерены предоставить минимальное базовое финансирование в размере 40 миллиардов евро в течение следующего года и обеспечить устойчивый уровень помощи по вопросам безопасности.

Обязательство распространяется на расходы, связанные с предоставлением Украине военного оборудования, помощи и обучения, в частности:

закупка военной техники для Украины;

материальная помощь Украине;

расходы, связанные с обслуживанием, логистикой и транспортировкой военной техники для Украины;

расходы на военную подготовку для Украины;

оперативные расходы, связанные с оказанием военной поддержки Украине;

инвестиции и поддержка оборонной инфраструктуры и ОПК Украины;

все взносы в трастовые фонды НАТО для Украины, включая нелетальную помощь.

Совместный центр анализа, подготовки и обучения Украина-НАТО (JATEC)

Расширено создание Совместного центра анализа, подготовки и обучения Украина-НАТО (JATEC), важного столба практического сотрудничества для определения и применения уроков войны России против Украины и повышения оперативной совместимости Украины с НАТО.