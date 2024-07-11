НАТО пообещало помощь Украине на 40 млрд евро в следующем году
НАТО приняло решение о создании структуры по поддержке безопасности и подготовки для Украины (NSATU), которая будет действовать в странах Альянса. Также Альянс предоставит минимальное базовое финансирование в размере 40 миллиардов евро в течение следующего года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на декларацию Вашингтонского саммита, размещенную на сайте НАТО .
NSATU
NSATU будет координировать предоставление военного оборудования и обучения для Украины членами Альянса и партнерами. Ее цель – поставить безопасность помощи Украине на прочную основу, обеспечивая усиленную, предсказуемую и согласованную поддержку.
NSATU, которая будет действовать в странах Альянса, будет поддерживать самооборону Украины в соответствии с Уставом ООН. NSATU не будет делать НАТО стороной конфликта. Она будет поддерживать трансформацию сил обороны и безопасности Украины, обеспечивая дальнейшую интеграцию с НАТО.
Финансирование на 40 млрд евро
Саммит НАТО объявил об обязательстве долгосрочной помощи для Украины в создании силы, способной победить российскую агрессию. Путем пропорциональных взносов члены НАТО намерены предоставить минимальное базовое финансирование в размере 40 миллиардов евро в течение следующего года и обеспечить устойчивый уровень помощи по вопросам безопасности.
Обязательство распространяется на расходы, связанные с предоставлением Украине военного оборудования, помощи и обучения, в частности:
- закупка военной техники для Украины;
- материальная помощь Украине;
- расходы, связанные с обслуживанием, логистикой и транспортировкой военной техники для Украины;
- расходы на военную подготовку для Украины;
- оперативные расходы, связанные с оказанием военной поддержки Украине;
- инвестиции и поддержка оборонной инфраструктуры и ОПК Украины;
- все взносы в трастовые фонды НАТО для Украины, включая нелетальную помощь.
Совместный центр анализа, подготовки и обучения Украина-НАТО (JATEC)
Расширено создание Совместного центра анализа, подготовки и обучения Украина-НАТО (JATEC), важного столба практического сотрудничества для определения и применения уроков войны России против Украины и повышения оперативной совместимости Украины с НАТО.
Напомним, ранее стало известно, что союзники по НАТО предоставят Украине пять дополнительных систем Patriot, систему SAMP-T, а также десятки тактических систем противовоздушной обороны.
Подробнее о первых итогах саммита НАТО для Украины – в материале РБК-Украина.
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