ua en ru
Чт, 11 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

НАТО пообещало помощь Украине на 40 млрд евро в следующем году

Четверг 11 июля 2024 00:40
UA EN RU
НАТО пообещало помощь Украине на 40 млрд евро в следующем году Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

НАТО приняло решение о создании структуры по поддержке безопасности и подготовки для Украины (NSATU), которая будет действовать в странах Альянса. Также Альянс предоставит минимальное базовое финансирование в размере 40 миллиардов евро в течение следующего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на декларацию Вашингтонского саммита, размещенную на сайте НАТО .

NSATU

NSATU будет координировать предоставление военного оборудования и обучения для Украины членами Альянса и партнерами. Ее цель – поставить безопасность помощи Украине на прочную основу, обеспечивая усиленную, предсказуемую и согласованную поддержку.

NSATU, которая будет действовать в странах Альянса, будет поддерживать самооборону Украины в соответствии с Уставом ООН. NSATU не будет делать НАТО стороной конфликта. Она будет поддерживать трансформацию сил обороны и безопасности Украины, обеспечивая дальнейшую интеграцию с НАТО.

Финансирование на 40 млрд евро

Саммит НАТО объявил об обязательстве долгосрочной помощи для Украины в создании силы, способной победить российскую агрессию. Путем пропорциональных взносов члены НАТО намерены предоставить минимальное базовое финансирование в размере 40 миллиардов евро в течение следующего года и обеспечить устойчивый уровень помощи по вопросам безопасности.

Обязательство распространяется на расходы, связанные с предоставлением Украине военного оборудования, помощи и обучения, в частности:

  • закупка военной техники для Украины;
  • материальная помощь Украине;
  • расходы, связанные с обслуживанием, логистикой и транспортировкой военной техники для Украины;
  • расходы на военную подготовку для Украины;
  • оперативные расходы, связанные с оказанием военной поддержки Украине;
  • инвестиции и поддержка оборонной инфраструктуры и ОПК Украины;
  • все взносы в трастовые фонды НАТО для Украины, включая нелетальную помощь.

Совместный центр анализа, подготовки и обучения Украина-НАТО (JATEC)

Расширено создание Совместного центра анализа, подготовки и обучения Украина-НАТО (JATEC), важного столба практического сотрудничества для определения и применения уроков войны России против Украины и повышения оперативной совместимости Украины с НАТО.

Напомним, ранее стало известно, что союзники по НАТО предоставят Украине пять дополнительных систем Patriot, систему SAMP-T, а также десятки тактических систем противовоздушной обороны.

Подробнее о первых итогах саммита НАТО для Украины – в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Война России против Украины
NEWS
НАТО заявило о "необратимом пути" Украины к членству и назвало условие приглашения
НАТО заявило о "необратимом пути" Украины к членству и назвало условие приглашения
DAILY
В тени Трампа. Что будут обсуждать на саммите НАТО в Вашингтоне и чего ждать Украине
Роман Кот, Милан Лелич В тени Трампа. Что будут обсуждать на саммите НАТО в Вашингтоне и чего ждать Украине