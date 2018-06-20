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Интервью

НАТО не стремится к новой "холодной войне" с Россией, - Столтенберг

НовостиПолитика    20.06.2018 - 08:44
Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)
Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)

Генсек НАТО рассказал об отношении альянса с Россией

Североатлантический альянс (НАТО) не стремится к новой "холодной войне" с Россией. Об этом в эфире программе "DW Немцова. Интервью" заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

Столтенберг отметил, что Россия демонстрирует готовность применить военную силу в отношении соседей, а также активно инвестирует в развитие новых видов вооружений. В то же время НАТО не стремится к новой "холодной войне" и изоляции России.

"Россия - наш сосед, и так будет и дальше. Так что для НАТО речь идет о поиске баланса, сочетании защиты и диалога. Мы считаем, что, будучи сильными и имея надежные средства сдерживания, мы можем вступать в политический диалог с Россией, пытаться улучшить наши отношения с РФ и снижать напряжение ", - пояснил Столтенберг.

Напомним, ранее Столтенберг заявил, что у НАТО сложный диалог с Россией.

 

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Теги публикации: НАТО, Российская Федерация, Йенс Столтенберг  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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