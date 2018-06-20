НАТО не стремится к новой "холодной войне" с Россией, - Столтенберг

Генсек НАТО рассказал об отношении альянса с Россией

Североатлантический альянс (НАТО) не стремится к новой "холодной войне" с Россией. Об этом в эфире программе "DW Немцова. Интервью" заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

Столтенберг отметил, что Россия демонстрирует готовность применить военную силу в отношении соседей, а также активно инвестирует в развитие новых видов вооружений. В то же время НАТО не стремится к новой "холодной войне" и изоляции России.

"Россия - наш сосед, и так будет и дальше. Так что для НАТО речь идет о поиске баланса, сочетании защиты и диалога. Мы считаем, что, будучи сильными и имея надежные средства сдерживания, мы можем вступать в политический диалог с Россией, пытаться улучшить наши отношения с РФ и снижать напряжение ", - пояснил Столтенберг.

Напомним, ранее Столтенберг заявил, что у НАТО сложный диалог с Россией.