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Інтерв'ю

НАТО не прагне нової "холодної війни" з Росією, - Столтенберг

НовиниПолітика    20.06.2018 - 08:44
Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)
Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)

Генсек НАТО розповів про ставлення альянсу до Росії

Північноатлантичний альянс (НАТО) не прагне нової "холодної війни" з Росією. Про це в ефірі програми "DW Нємцова. Інтерв'ю" заявив генеральний секретар організації Йенс Столтенберг.

Столтенберг зазначив, що Росія демонструє готовність застосувати військову силу проти сусідів, а також активно інвестує в розвиток нових видів озброєнь. У той же час НАТО не прагне нової "холодної війни" та ізоляції Росії.

"Росія - наш сусід, і так буде і далі. Так що для НАТО мова йде про пошук балансу, поєднання захисту та діалогу. Ми вважаємо, що, будучи сильними і маючи надійні засоби стримування, ми можемо вступати в політичний діалог з Росією, намагатися поліпшити наші відносини з РФ і знижувати напругу ", - пояснив Столтенберг.

Нагадаємо, раніше Столтенберг заявив, що у НАТО складний діалог з Росією.

 

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Теги публікації: НАТО, Російська Федерація, Єнс Столтенберг  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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