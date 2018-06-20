НАТО не прагне нової "холодної війни" з Росією, - Столтенберг

Генсек НАТО розповів про ставлення альянсу до Росії

Північноатлантичний альянс (НАТО) не прагне нової "холодної війни" з Росією. Про це в ефірі програми "DW Нємцова. Інтерв'ю" заявив генеральний секретар організації Йенс Столтенберг.

Столтенберг зазначив, що Росія демонструє готовність застосувати військову силу проти сусідів, а також активно інвестує в розвиток нових видів озброєнь. У той же час НАТО не прагне нової "холодної війни" та ізоляції Росії.

"Росія - наш сусід, і так буде і далі. Так що для НАТО мова йде про пошук балансу, поєднання захисту та діалогу. Ми вважаємо, що, будучи сильними і маючи надійні засоби стримування, ми можемо вступати в політичний діалог з Росією, намагатися поліпшити наші відносини з РФ і знижувати напругу ", - пояснив Столтенберг.

Нагадаємо, раніше Столтенберг заявив, що у НАТО складний діалог з Росією.