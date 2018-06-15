Генсек НАТО назвал диалог с Россией сложным

Также Столтенберг в рамках встречи с Меркель обсудил подготовку к саммиту НАТО, который должен состояться в июле

Генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг заявил, что сейчас у НАТО сложный диалог с Россией. Об этом он заявил в Берлине во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, передает пресс-служба НАТО.

"Наш диалог с Россией не прост. Но чем сложнее наши отношения, тем больше мы нуждаемся в диалоге", - сказал Столтенберг.

Также он в рамках встречи с Меркель обсудил подготовку к саммиту НАТО, который должен состояться в июле. В том числе, обсуждались вопросы о силах быстрого реагирования Альянса и борьбы НАТО против террористических организаций.

Столтенберг также поприветствовал решение Германии о прекращении урезания оборонного бюджета и его увеличении на 6% в 2018 году.

Генсек НАТО отметил важность инвестиций в оборону, призвав Германию продолжать наращивать объемы финансирования в эту отрасль.

"Мы должны сделать это для нашей собственной безопасности в непредсказуемом мире", - подчеркнул Столтенберг.

Напомним, ранее в МИД Украины заявили, что ожидают поддержки США для восстановления работы комиссии Украина-НАТО.

Отметим, что 15 июня Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с послами стран Большой семерки (G7) и Европейского союза. Собеседники, среди прочего, также обсудили подготовку саммитов Украина - ЕС и Украина - НАТО в Брюсселе в июле этого года.