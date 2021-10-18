UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

НАТО сожалеет о решении России приостановить работу представительства

Автор: Сергей Пышкин

НАТО отреагировало на решение Российской Федерации приостановить работу своей дипломатической миссии при альянсе. Организация и в дальнейшем будет открытой к диалогу со страной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брюссельского журналиста Рикарда Йозвяка.

НАТО сожалеет о том, что Российская Федерация приостанавливает работу дипломатической миссии при альянсе, а также военной и информационной миссий организации в Москве.

"Политика НАТО в отношении России остается последовательной. Мы усилили наше сдерживание и защиту в ответ на агрессивные действия России, и в то же время мы остаемся открытыми для диалога, в том числе через Совет Россия-НАТО", - отмечает альянс.

Напомним, что РБК-Украина сообщало о том, что НАТО выслало восемь сотрудников миссии России из-за их враждебной деятельности.

Вследствие этого, Российская Федерация приняла решение приостановить работу представительства при НАТО.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОРоссийская Федерация