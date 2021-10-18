НАТО сожалеет о решении России приостановить работу представительства

НАТО отреагировало на решение Российской Федерации приостановить работу своей дипломатической миссии при альянсе. Организация и в дальнейшем будет открытой к диалогу со страной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брюссельского журналиста Рикарда Йозвяка.
НАТО сожалеет о том, что Российская Федерация приостанавливает работу дипломатической миссии при альянсе, а также военной и информационной миссий организации в Москве.
"Политика НАТО в отношении России остается последовательной. Мы усилили наше сдерживание и защиту в ответ на агрессивные действия России, и в то же время мы остаемся открытыми для диалога, в том числе через Совет Россия-НАТО", - отмечает альянс.
Напомним, что РБК-Украина сообщало о том, что НАТО выслало восемь сотрудников миссии России из-за их враждебной деятельности.
Вследствие этого, Российская Федерация приняла решение приостановить работу представительства при НАТО.