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В НАТО согласовали размещение контингентов в Румынии, Болгарии, Словакии

Автор: Анастасия Рокитна

НАТО разместит многонациональные контингенты в Румынии, Словакии и Болгарии. Министры обороны должны подтвердить решение в ходе встречи на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Süddeutsche Zeitung.

В НАТО согласились на предложение военных разместить контингенты на востоке Европы.

"Тридцать стран-членов на этой неделе приняли соответствующее предложение военных в рамках письменного процесса принятия решений", - говорится в сообщении.

Министры обороны должны подтвердить решение в ходе встречи на следующей неделе в среду, после чего будет сделано официальное заявление. План может быть реализован уже этой весной.

Среди стран, которые выделят войска для контингентов, отдельно отмечаются США и Франция.

Напомним, в Белом доме объяснили, что американские военные будут делать в Европе.

В частности, Джо Байден объяснил, зачем перебрасывает войска в Европу.

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