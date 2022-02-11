У НАТО погодили розміщення контингентів у Румунії, Болгарії, Словаччині

В НАТО погодились на пропозицію військових розмістити контингенти на сході Європи.

"Тридцять країн-членів на цьому тижні прийняли відповідну пропозицію військових в рамках письмового процесу прийняття рішень", - йдеться в повідомленні.

Міністри оборони повинні підтвердити рішення в ході зустрічі наступного тижня в середу, після чого буде зроблено офіційну заяву. План може бути реалізований вже цієї весни.

Серед країн, які виділять війська для контингентів, окремо відзначаються США і Франція.