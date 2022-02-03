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В Белом доме объяснили, что американские военные будут делать в Европе

Новина українською →
США, Четверг 03 февраля 2022 07:02
В Белом доме объяснили, что американские военные будут делать в Европе Фото: Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

США перебрасывает в Европу 3 тысячи своих военных на фоне грозы вторжения России в Украину. В Белом доме объяснили, зачем это делают и что американские войска будут делать в Германии, Польше и Румынии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, цель США заключается в том, чтоб быть готовыми к любым непредвиденным обстоятельствам и успокоить союзников в Европе.

"Увеличение численности сил как часть этой готовности. Это сделано для того, чтобы успокоить наших союзников, перед которыми, как я уже сказала, у нас есть священный долг", - сказала она.

Она отметила, что военные США, которые отправятся в Европу, обучены и оснащены для выполнения различных задач, включая сдерживание агрессии.

Псаки также отметила, что ряд союзников по НАТО также недавно объявили о передвижении войск, включая Великобританию, Францию, Испанию, Данию и Нидерланды.

Она подчеркнула, что военные США отправляются в страны Европы не для того, чтоб участвовать в военных действиях в Украине.

"Это не войска, которые войдут в Украину. Они не воюют в Украине", - подчеркнула она.

Как известно, США отправляют свои войска в Европу. Соответствующее решение принял президент США Джо Байден.

При этом, тысяча военнослужащих из 2-го кавалерийского полка армии США, который базируется в Германии, передислоцируется в Румынию в ближайшие дни. Еще 1700 военнослужащих США из Форт-Брэгга отправятся в Польшу и, примерно, 300 военнослужащих из Форт-Брэгга в переведутся в Германию.

Напомним, что Байден объяснил, зачем перебрасывает войска в Европу. По его словам, это ответ Путину.

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