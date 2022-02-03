В Белом доме объяснили, что американские военные будут делать в Европе
США перебрасывает в Европу 3 тысячи своих военных на фоне грозы вторжения России в Украину. В Белом доме объяснили, зачем это делают и что американские войска будут делать в Германии, Польше и Румынии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.
По ее словам, цель США заключается в том, чтоб быть готовыми к любым непредвиденным обстоятельствам и успокоить союзников в Европе.
"Увеличение численности сил как часть этой готовности. Это сделано для того, чтобы успокоить наших союзников, перед которыми, как я уже сказала, у нас есть священный долг", - сказала она.
Она отметила, что военные США, которые отправятся в Европу, обучены и оснащены для выполнения различных задач, включая сдерживание агрессии.
Псаки также отметила, что ряд союзников по НАТО также недавно объявили о передвижении войск, включая Великобританию, Францию, Испанию, Данию и Нидерланды.
Она подчеркнула, что военные США отправляются в страны Европы не для того, чтоб участвовать в военных действиях в Украине.
"Это не войска, которые войдут в Украину. Они не воюют в Украине", - подчеркнула она.
Как известно, США отправляют свои войска в Европу. Соответствующее решение принял президент США Джо Байден.
При этом, тысяча военнослужащих из 2-го кавалерийского полка армии США, который базируется в Германии, передислоцируется в Румынию в ближайшие дни. Еще 1700 военнослужащих США из Форт-Брэгга отправятся в Польшу и, примерно, 300 военнослужащих из Форт-Брэгга в переведутся в Германию.
Напомним, что Байден объяснил, зачем перебрасывает войска в Европу. По его словам, это ответ Путину.