В НАТО согласовали пакет мер по сдерживанию России в Черном море

В НАТО согласовали пакет мер, направленных на сдерживание угроз, которые исходят от России в Черноморском регионе. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает пресс-служба НАТО.

По его словам, поддержка НАТО будет активизироваться в таких направлениях как подготовка военно-морских сил и службы береговой охраны, заходы в порты и проведения учений и обмен информацией.

"Россия применила силу для того, чтоб незаконно аннексировать Крым у Украины и продолжает наращивание военной мощи по всему региону. Мы призываем Россию освободить украинских моряков и корабли , захваченные в прошлом году вблизи Азовского моря. Мы обсудили, что еще можно сделать для укрепления нашей безопасности в Черноморье. Мы согласовали пакет мер по усовершенствованию нашей ситуационной осведомленности и по активизации нашей поддержки как Грузии так и Украине", - сказал Столтенберг.

Напомним, сообщалось, что главы министерств иностранных дел стран НАТО на саммите нато 3-4 апреля в Вашингтоне намерены рассмотреть и одобрить пакет мер, направленных на сдерживание угроз, которые исходят от России в Черноморском регионе.

Сегодня ЕС в очередной раз осудил атаку РФ вблизи Керченского пролива 25 ноября 2018 году и призывал освободить захваченных моряков.