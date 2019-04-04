У НАТО узгодили пакет заходів зі стримування Росії в Чорному морі

В НАТО узгодили пакет заходів, спрямованих на стримування загроз, які походять від Росії в Чорноморському регіоні. Про це заявив генсек НАТО Йенс Столтенберг, повідомляє прес-служба НАТО.

За його словами, підтримка НАТО буде активізуватися в таких напрямках як підготовка військово-морських сил і служби берегової охорони, заходи в порти і проведення навчань та обмін інформацією.

"Росія застосувала силу для того, щоб незаконно анексувати Крим в України і продовжує нарощування військової потужності по всьому регіону. Ми закликаємо Росію звільнити українських моряків і кораблі , захоплені в минулому році поблизу Азовського моря. Ми обговорили, що ще можна зробити для зміцнення нашої безпеки в Чорномор'ї. Ми погодили пакет заходів щодо вдосконалення нашої ситуаційної обізнаності і по активізації нашої підтримки як Грузії, так і України", - сказав Столтенберг.

Нагадаємо, повідомлялося, що глави міністерств закордонних справ країн НАТО на саміті нато 3-4 квітня у Вашингтоні мають намір розглянути і схвалити пакет заходів, спрямованих на стримування загроз, які виходять від Росії в Чорноморському регіоні.

Сьогодні ЄС вкотре засуджв атаку РФ поблизу Керченської протоки 25 листопада 2018 року та закликав звільнити захоплених моряків.