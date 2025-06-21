НАТО скасувало засідання щодо України на саміті в Гаазі, - Politico

Обговорення війни в Україні на саміті НАТО скасували в останній момент. Причиною став змінений графік зустрічей через американського президента Дональда Трампа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Представники НАТО вирішили скоротити порядок денний. У Гаазі, як і днями в Канаді, не буде довгих комюніке, лише короткі заяви щодо нових зобов'язань.
Скорочений графік НАТО передбачає лише дві основні події:
Примітно, що раніше відбувалось дві чи три основні події окрім вечері з королівською родиною.
Видання також зауважило, що наразі не зрозуміло, чи буде присутній президент України Володимир Зеленський, який був запрошений лише на вечерю з нагоди відкриття саміту у вівторок.
Також, як повідомляється, через скорочення тривалості й кількості заходів, у Гаазі не буде засідання Ради НАТО з питань України.
Як зазначає видання, це ще одна поступка США, які, попри заклики деяких союзників провести таке засідання, не були зацікавлені в посиленні уваги до війни, яку Трамп не зміг вирішити, як він обіцяв під час минулорічної президентської кампанії.
Зазначимо, що скорочення саміту НАТО, як раніше повідомлялось пов'язане з тим, що американський президент раніше цього тижня покинув саміт G7 у Канаді ще до його завершення.
Від початку вважалось, що американський президент поїхав раніше через загострення конфлікту на Близькому Сході, однак деякі ЗМІ з посиланням на власні джерела висунули свої причини такого рішення Трампа.
Варто зауважити, раніше вже була інформація, що визнаючи небажання президента США проводити тривалі зустрічі наступне зібрання в Гаазі триватиме лише дві з половиною години.
Щодо Зеленського днями повідомлялось, що він все ж планує особисто взяти участь у саміті НАТО в Гаазі.
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