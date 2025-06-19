Конфлікт на Близькому Сході ні до чого: FT з’ясувало, чому Трамп раптово покинув саміт G7
Американський президент Дональд Трамп раніше цього тижня покинув саміт G7 у Канаді ще до його завершення. Причина його раптового повернення до США може бути в небажанні спілкуватися з деякими лідерами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Цього понеділка, 16 червня, Трамп достроково покинув саміт G7 у Канаді, пропустивши другий день заходу, який включав переговори з президентом України Володимиром Зеленським.
Він стверджував, що його потрібно було повернути до Вашингтона, щоб вирішити конфлікт між Ізраїлем та Іраном.
Проте люди, обізнані з ходом обговорень, за даними видання, заявили, що його рішення піти було частково викликане роздратуванням щодо президента Франції Еммануеля Макрона, який зупинився в Гренландії та виступив проти планів Трампа взяти під контроль острів, а також відсутністю інтересу президента США до зустрічі з українським лідером.
Макрон відвідав Гренландію
Нагадаємо, що в неділю, 15 червня, президент Макрон прибув до Гренландії. Тим самим ставши першим очільником іноземної держави, який прилетів до автономії після погроз американського президента Дональда Трампа про анексію.
План візиту французького президента передбачав відвідування льодовика та підйом на борт данського фрегата. Як зазначає Le Figaro, це своєрідні послання, які розшифровуються як підтримка суверенітету та територіальної цілісності Гренландії, її економічного розвитку та мобілізація на тлі "тривожного танення льодовиків".
Ба більше, наступного дня Макрон заявив про готовність Франції до участі у спільних навчаннях, спрямованих на посилення безпеки в Гренландії.
Зазіхання Трампа на Гренландію
Варто зазначити, що раніше президент США Дональд Трамп неодноразово виступав з заявами, що Гренландія "повинна увійти до складу США".
Американський лідер навіть погрожував тим, що для реалізації своїх планів він може застосувати силу.
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