Конфлікт на Близькому Сході ні до чого: FT з’ясувало, чому Трамп раптово покинув саміт G7

Американський президент Дональд Трамп раніше цього тижня покинув саміт G7 у Канаді ще до його завершення. Причина його раптового повернення до США може бути в небажанні спілкуватися з деякими лідерами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Цього понеділка, 16 червня, Трамп достроково покинув саміт G7 у Канаді, пропустивши другий день заходу, який включав переговори з президентом України Володимиром Зеленським. Він стверджував, що його потрібно було повернути до Вашингтона, щоб вирішити конфлікт між Ізраїлем та Іраном. Проте люди, обізнані з ходом обговорень, за даними видання, заявили, що його рішення піти було частково викликане роздратуванням щодо президента Франції Еммануеля Макрона, який зупинився в Гренландії та виступив проти планів Трампа взяти під контроль острів, а також відсутністю інтересу президента США до зустрічі з українським лідером.