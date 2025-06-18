Зеленський ще планує особисто взяти участь у саміті НАТО в Гаазі, - AFP

Президент України Володимир Зеленський наразі планує особисто взяти участь у саміті НАТО, який відбудеться 24-25 червня в Гаазі. Однак остаточне рішення буде ухвалене ближче до заходу.

Як передає РБК-Україна , про це агентству AFP повідомило джерело в Офісі президента України.

"Рішення буде прийнято напередодні саміту. Це лише попередній графік", - зазначило джерело.

Співрозмовник агентства також відзначив, що зустріч лідерів Альянсу є "можливістю зберегти підтримку та сприяти припиненню вогню".

Дипломати та посадовці НАТО повідомляють, що Зеленського запросили на офіційну вечерю для лідерів, яку влаштовує король Нідерландів увечері 24 червня, на якій, як очікується, буде присутній і президент США Дональд Трамп.

Зеленський, ймовірно, також відвідає форум, присвячений оборонній промисловості, який відбудеться на полях саміту.

Водночас офіційної робочої зустрічі між президентом України та 32 лідерами НАТО, як це було на попередньому саміті Альянсу у Вашингтоні, не буде.

Зеленський хоче, щоб НАТО запропонувало Україні гарантії безпеки у разі припинення вогню або мирної угоди з Росією, що Москва назвала "неприйнятним".