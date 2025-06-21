НАТО отменило заседание по Украине на саммите в Гааге, - Politico

Обсуждение войны в Украине на саммите НАТО отменили в последний момент. Причиной стал измененный график встреч из-за американского президента Дональда Трампа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Представители НАТО решили сократить повестку дня. В Гааге, как и на днях в Канаде, не будет длинных коммюнике, только короткие заявления о новых обязательствах.
Сокращенный график НАТО предусматривает лишь два основных события:
Примечательно, что ранее происходило два или три основных события кроме ужина с королевской семьей.
Издание также отметило, что пока не понятно, будет ли присутствовать президент Украины Владимир Зеленский, который был приглашен только на ужин по случаю открытия саммита во вторник.
Также, как сообщается, из-за сокращения продолжительности и количества мероприятий, в Гааге не будет заседания Совета НАТО по вопросам Украины.
Как отмечает издание, это еще одна уступка США, которые, несмотря на призывы некоторых союзников провести такое заседание, не были заинтересованы в усилении внимания к войне, которую Трамп не смог решить, как он обещал во время прошлогодней президентской кампании.
Отметим, что сокращение саммита НАТО, как ранее сообщалось связано с тем, что американский президент ранее на этой неделе покинул саммит G7 в Канаде еще до его завершения.
Изначально считалось, что американский президент уехал раньше из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке, однако некоторые СМИ со ссылкой на собственные источники выдвинули свои причины такого решения Трампа.
Стоит заметить, ранее уже была информация, что признавая нежелание президента США проводить длительные встречи следующее собрание в Гааге продлится всего два с половиной часа.
По Зеленскому на днях сообщалось, что он все же планирует лично принять участие в саммите НАТО в Гааге.
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