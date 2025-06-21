НАТО отменило заседание по Украине на саммите в Гааге, - Politico

Представители НАТО решили сократить повестку дня. В Гааге, как и на днях в Канаде, не будет длинных коммюнике, только короткие заявления о новых обязательствах.

Сокращенный график НАТО предусматривает лишь два основных события:

приветственный ужин в замке голландской королевской семьи,

одно заседание Североатлантического совета.

Примечательно, что ранее происходило два или три основных события кроме ужина с королевской семьей.

Издание также отметило, что пока не понятно, будет ли присутствовать президент Украины Владимир Зеленский, который был приглашен только на ужин по случаю открытия саммита во вторник.

Также, как сообщается, из-за сокращения продолжительности и количества мероприятий, в Гааге не будет заседания Совета НАТО по вопросам Украины.

Как отмечает издание, это еще одна уступка США, которые, несмотря на призывы некоторых союзников провести такое заседание, не были заинтересованы в усилении внимания к войне, которую Трамп не смог решить, как он обещал во время прошлогодней президентской кампании.