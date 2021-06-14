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НАТО и ситуация на Донбассе: Зеленский анонсировал темы встречи с Байденом

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский планирует обсудить со своим американским коллегой Джо Байденом во время визита в США экономическую поддержку, вступление в НАТО и ситуацию на Донбассе.

Об этом Зеленский сообщал в интервью агентствам Agence France-Presse, Reuters и Associated Press, передает ОП.

В ходе беседы Зеленский напомнил, что во время недавнего телефонного разговора с Джо Байденом он получил приглашение посетить с визитом США в конце июля.

Отмечается, что во время встречи с президентом США Владимир Зеленский надеется обсудить вопрос предоставления Украине Плана действий по членству в НАТО, экономическую поддержку, а также ситуацию с безопасностью на востоке страны.

Напомним, 7 июня состоялся телефонный разговор Зеленского с Байденом. В ходе разговора американский президент пригласил Зеленского посетить Белый дом этим летом.

Отметим, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что ведомство работает над организацией визита Владимира Зеленского в США. Поездка планируется на конец июля.

Как сообщало РБК-Украина, госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал, чего Белый дом ожидает от Украины перед визитом украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты АмерикиДжозеф Байден