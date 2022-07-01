В НАТО считают, что Россия не имеет достаточно сил для вторжения в Молдову
Россия пока не представляет угроз для Молдовы. Она не имеет достаточно ресурсов для вторжения со стороны Приднестровья.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя генерального секретаря НАТО Мирчу Джоане в комментарии Moldova 1.
По его словам, война в Украине перешла на стадию истощения, поэтому Россия не сможет развязать еще один военный конфликт. В НАТО уверены, что пока для Молдовы нет причин для беспокойства.
"У Российской Федерации нет военного потенциала, а есть элементы давления, дестабилизации, заявлений и угроз Дмитрия Медведева", - сказал Джоане.
Он добавил, что НАТО продолжит играть определенную стабилизирующую роль в регионе. Джоане призвал Молдову "извлечь выгоду" из этого.
Ранее президент Молдовы Майя Санду заявила, что угрозы атаки РФ пока нет, но никто не знает, что будет через полгода.
При этом в Молдове заговорили об усилении армии и закупках более современного вооружения.
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