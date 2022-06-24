Угрозы атаки РФ на Молдову нет, но никто не знает, что будет через полгода, - Санду

Президент Молдовы Майя Санду заявила об отсутствии информации о возможном нападении России на Молдову.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Prime .

По ее словам, информация, которой власти обладают, дает определенную степень безопасности для страны.

"Но мы не знаем, что будет, к примеру, через полгода", - заявила Санду.

Она также отметила, что в стране никак не притесняются русскоговорящие граждане.

Напомним, ранее Майя Санду заявляла, что риска близкого распространения военных действий на территорию Молдовы пока нет.

В мае украинский Генштаб заявил о сохранении состояния полной боеготовности для военных РФ и вооруженных формирований "Приднестровской Молдавской Республики". Однако мобилизационные мероприятия в регионе не проводятся.

Также мы писали, что в Приднестровье проводится подготовка к эвакуации семей офицеров оперативной группы российских войск.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.