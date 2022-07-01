У НАТО вважають, що Росія не має достатньо сил для вторгнення в Молдову

Росія поки не представляє загроз для Молдови. Вона не має достатньо ресурсів для вторгнення з боку Придністров'я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника генерального секретаря НАТО Мірчу Джоане в коментарі Moldova 1 .

За його словами, війна в Україні перейшла на стадію виснаження, тому Росія не зможе розв'язати ще один військовий конфлікт. У НАТО впевнені, що поки для Молдови немає причин для занепокоєння.

"У Російської Федерації немає військового потенціалу, а є елементи тиску, дестабілізації, заяв і погроз Дмитра Медведєва", - сказав Джоане.

Він додав, що НАТО продовжить відігравати певну стабілізуючу роль в регіоні. Джоане закликав Молдову "отримати вигоду" з цього.