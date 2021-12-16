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НАТО не считает военную поддержку Украины угрозой для России, - Столтенберг

Автор: Мария Кучерявец

НАТО обеспечила поставки в Украину различных видов военного снаряжения. В частности, речь идет и о системах противодействия беспилотникам и зимней одежде для военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга на совместном с президентом Украины Владимиром Зеленским брифинге.

"НАТО не считает свою поддержку Украины угрозой для России... Новая стратегическая концепция НАТО отметит важность теснее работать с партнерами вроде Украины. НАТО обеспечила поставки Украине различных видов военного снаряжения, включая системы противодействия беспилотникам и зимнюю одежду", - рассказал Столтенберг.

Напомним, генеральный секретарь НАТО также заявил, что Североатлантический Альянс готовит новую стратегическую концепцию. Важная истина, которая изменилась, это поведение России.

Отметим, что в свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о необходимости диалога России и Нато. Он сообщил, что Москву пригласят на совещание

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