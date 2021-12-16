НАТО не вважає військову підтримку України загрозою для Росії, - Столтенберг

НАТО забезпечила постачання до України різних видів військового спорядження. Зокрема, мова йде й про системи протидії безпілотникам та зимовий одяг для військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека НАТО Йенса Столтенберга на спільному з президентом України Володимиром Зеленським брифінгу.
"НАТО не вважає свою підтримку України загрозою для Росії... Нова стратегічна концепція НАТО наголосить на важливості працювати тісніше з партнерами на кшталт України. НАТО забезпечила постачання Україні різних видів військового спорядження, включаючи системи протидії безпілотникам та зимовий одяг", - розповів Столтенберг.
Нагадаємо, генеральний секретар НАТО також заявив, що Північноатлантичний Альянс готує нову стратегічну концепцію. Важлива істина, яка змінилася, це поведінка Росії.
Зазначимо, що своєю чергою Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив про необхідність діалогу Росії та Альянсу. Він повідомив, що Москву запросять на нараду