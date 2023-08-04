НАТО розцінюватиме провокації "вагнерівців" як дії, підтримувані РФ, - посол Латвії

Дипломат оцінює можливість провокацій з боку "вагнерівців" як відносно невисоку, проте зазначає, що повністю виключити таку можливість не можна.

За словами Рієкстінша, якщо це все-таки станеться, НАТО розцінить подібні дії як такі, що підтримуються Кремлем. Також Альянс відповість відповідними кроками, і "виплутатися твердженнями про те, що угруповання є приватною компанією, вже не вийде".

На думку посла, метою недавнього прольоту білоруських гелікоптерів над Польщею був намір поставити під сумнів готовність НАТО до різних ризиків безпеки.

Щодо ризиків, пов'язаних із навчаннями російського флоту в Балтійському морі, то дипломат бачить у них швидше спробу РФ продемонструвати силу.

"Я впевнений, що НАТО готовий реагувати відповідно до потреб ситуації", - наголосив Рієкстінш та зазначив, що Альянс регулярно проводиться аналіз загроз, на основі якого готуються пропозиції щодо рішень на політичному рівні.

Найманці ПВК "Вагнера" у Білорусі

Після невдалого заколоту засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина у РФ частина його бойовиків прибула до Білорусі. Вони розташовуються у наметовому містечку.

Зараз там перебуває понад 3,5 тисячі "вагнерівців". 20 липня стало відомо, що білоруські спецназівці та найманці проведуть спільні навчання.

Українські прикордонники зауважують, що поки що бойовики в Білорусі не становлять загрози для України, але не виключаються провокації.

Нещодавно прем'єр Польщі заявив, що РФ та Білорусь направили до Сувальського коридору сотню бойовиків "Вагнера". Ця територія з’єднує Польщу з Литвою та іншими балтійськими країнами, а також відокремлює Калінінградську область Росії від Білорусі.

Додамо також, що прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький і президент Литви Гітанас Науседа вважають, що найманці ЧВК "Вагнера", які перебувають у Білорусі, можуть здійснювати провокації на кордоні країн НАТО.