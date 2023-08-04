НАТО расценит провокации "вагнеровцев" как действия, поддерживаемые РФ, - посол Латвии

Дипломат оценивает вероятность провокаций со стороны "вагнеровцев" как относительно невысокую, однако отмечает, что полностью исключить такую возможность нельзя.

По словам Риекстинша, если это все-таки произойдет, НАТО расценит подобные действия как поддерживаемые Кремлем. Также Альянс ответит соответствующими шагами, и "выпутаться утверждениями о том, что группировка является частной компанией, уже не получится".

По мнению посла, целью недавнего пролета белорусских вертолетов над Польшей было намерение поставить под сомнение готовность НАТО к различным рискам безопасности.

Что касается рисков, связанных с учениями российского флота в Балтийском море, то дипломат видит в них скорее попытку РФ продемонстрировать силу.

"Я уверен, что НАТО готов реагировать в соответствии с потребностями ситуации", - подчеркнул Риекстиньш и отметил, что Альянс регулярно проводится анализ угроз, на основе которого готовятся предложения по решениям на политическом уровне.

Наемники ЧВК "Вагнера" в Беларуси

После неудачного мятежа основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина в РФ часть его боевиков прибыла в Беларусь. Они располагаются в палаточном городке.

Сейчас там находится более 3,5 тысячи "вагнеровцев". 20 июля стало известно, что белорусские спецназовцы и наемники проведут совместные учения.

Украинские пограничники подчеркивают, что пока боевики в Беларуси не представляют угрозы для Украины, но не исключаются провокации.

Недавно премьер Польши заявил, что РФ и Беларусь направили в Сувальский коридор сотню боевиков "Вагнера". Эта территория соединяет Польшу с Литвой и другими балтийскими странами и отделяет Калининградскую область России от Беларуси.

Добавим также, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и президент Литвы Гитанас Науседа считают, что находящиеся в Беларуси наемники ЧВК "Вагнера" могут совершать провокации на границе стран НАТО.