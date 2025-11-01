В НАТО розробили план протидії нападу РФ на 4400 сторінок, - ЗМІ

Документ має назву "Концепція лінії стримування на східному фланзі". Його розробляли за участі усіх 32 членів НАТО під керівництвом Верховного командування сухопутних військ Альянсу.

Планом передбачається низка комплексних заходів для захисту східного флангу НАТО. Зокрема, мова йде про посилення бойових підрозділів, передислокацію важкої техніки, використання дронів та автономних систем. Окрема тема - це поліпшена координація та обмін даними між союзниками.

"Нульова готовність"

Один із відставних високопосадових генералів НАТО сказав виданню, що російський режим вже перебуває у так званій "фазі нуль", інакше кажучи - у "нульовій готовності" до зіткнення з НАТО. Росіяни нарощують військові сили, вчиняють кібератаки, поширюють дезінформацію та ведуть розвідувальні дії.

Ексгенерал зазначив, що найвища загроза нападу на НАТО, зокрема на країни Балтії, існуватиме після завершення війни в Україні. Кремль зможе перекинути ресурси на північ та почати вторгнення.

Водночас експерти та аналітики стверджують, що прямо зараз повномасштабної війни Росії та НАТО нібито не існує.