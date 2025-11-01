В НАТО розробили план протидії нападу РФ на 4400 сторінок, - ЗМІ

В НАТО підготували план оборони від можливого нападу російського режиму на членів Альянсу. План займає понад 4400 сторінок тексту та передбачає зосередження на східному фланзі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецьке видання Welt.
Документ має назву "Концепція лінії стримування на східному фланзі". Його розробляли за участі усіх 32 членів НАТО під керівництвом Верховного командування сухопутних військ Альянсу.
Планом передбачається низка комплексних заходів для захисту східного флангу НАТО. Зокрема, мова йде про посилення бойових підрозділів, передислокацію важкої техніки, використання дронів та автономних систем. Окрема тема - це поліпшена координація та обмін даними між союзниками.
Один із відставних високопосадових генералів НАТО сказав виданню, що російський режим вже перебуває у так званій "фазі нуль", інакше кажучи - у "нульовій готовності" до зіткнення з НАТО. Росіяни нарощують військові сили, вчиняють кібератаки, поширюють дезінформацію та ведуть розвідувальні дії.
Ексгенерал зазначив, що найвища загроза нападу на НАТО, зокрема на країни Балтії, існуватиме після завершення війни в Україні. Кремль зможе перекинути ресурси на північ та почати вторгнення.
Водночас експерти та аналітики стверджують, що прямо зараз повномасштабної війни Росії та НАТО нібито не існує.
Phase Zero (укр. "Фаза нуль" - етап формування інформаційно-психологічних умов) - поняття у військовій стратегії США та НАТО, що описує підготовчу стадію перед початком відкритих бойових дій. Це період, коли ворог ще не атакує фізично, але починає створювати умови для війни.
Росія активно використовувала Phase Zero перед вторгненням в Україну у 2014 та 2022 роках: через пропаганду, фейки про "утиски російськомовних", кібератаки та політичну дестабілізацію.
Зазначимо, за даними Центру протидії дезінформації, на тлі загроз з боку РФ Європейський Союз створює нову систему для швидкого перекидання військ і техніки через територію країн-членів. Мета ініціативи - забезпечити оперативну мобільність сил у разі військової загрози.
За даними ISW, Росія може стати реальною загрозою для НАТО ще до 2036 року - тобто до крайнього терміну готовності, який вказують західні військові аналітики. Російські диверсії та шпигунська діяльність показують підготовку до можливої війни з Альянсом.