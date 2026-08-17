"Готуємося до війни": у Польщі виступили з неочікуваним прогнозом щодо дій РФ

Польща вже готується до повномасштабної війни з Росією. Ба більше, Варшава має дані про те, що незабаром може відбутися нова масштабна провокація з боку Москви.

Про це попередив заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polsat News .

Як пояснив посадовець, польська влада та армія вже вирішують, як діятимуть у разі найгіршого сценарію - йдеться саме про війну з Росією.

Попри те, що активна підготовка до такого розвитку подій триває, Варшава має надію, що цього ніколи не станеться.

"Ми готуємося до війни, сподіваючись, що вона ніколи не почнеться", - пояснив Томчик.

А от що дійсно може статися протягом найближчих місяців - це нова масштабна провокація з боку Росії. Проте він не уточнив, про що саме йдеться.

За словами Томчика, влада його країни більше не розділяє сценарії на реальні та нереальні, а лише на ймовірні та малоймовірні.

"Сьогодні я б уже не встановлював крайнього терміну. Масштабна провокація з боку Кремля цілком може статися протягом кількох місяців", - попередив він.

На переконання Томчика, головний фактор досі залишається незмінним - розвиток подій у російсько-українській війні.

Він припустив, що наразі Росія не готова до війни з НАТО, однак це не означає, що її ніколи не буде.

"Тим більше що ми бачимо: Україна стримала Росію - не кажучи вже про весь потенціал Альянсу. Ми маємо усвідомлювати свою силу", - закликав союзників Томчик.