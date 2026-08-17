"Готуємося до війни": у Польщі виступили з неочікуваним прогнозом щодо дій РФ
Польща вже готується до повномасштабної війни з Росією. Ба більше, Варшава має дані про те, що незабаром може відбутися нова масштабна провокація з боку Москви.
Про це попередив заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polsat News.
Як пояснив посадовець, польська влада та армія вже вирішують, як діятимуть у разі найгіршого сценарію - йдеться саме про війну з Росією.
Попри те, що активна підготовка до такого розвитку подій триває, Варшава має надію, що цього ніколи не станеться.
"Ми готуємося до війни, сподіваючись, що вона ніколи не почнеться", - пояснив Томчик.
А от що дійсно може статися протягом найближчих місяців - це нова масштабна провокація з боку Росії. Проте він не уточнив, про що саме йдеться.
За словами Томчика, влада його країни більше не розділяє сценарії на реальні та нереальні, а лише на ймовірні та малоймовірні.
"Сьогодні я б уже не встановлював крайнього терміну. Масштабна провокація з боку Кремля цілком може статися протягом кількох місяців", - попередив він.
На переконання Томчика, головний фактор досі залишається незмінним - розвиток подій у російсько-українській війні.
Він припустив, що наразі Росія не готова до війни з НАТО, однак це не означає, що її ніколи не буде.
"Тим більше що ми бачимо: Україна стримала Росію - не кажучи вже про весь потенціал Альянсу. Ми маємо усвідомлювати свою силу", - закликав союзників Томчик.
Раніше РБК-Україна розповідало, що глава польського ураду Дональд Туск зробив амбітну заяву про армію своєї країни.
Також ми писали, що в Польщі розкритикували заяву ексміністра щодо ракет для України.
Окрім того, стало відомо, яку додаткову допомогу ЗСУ можуть отримати від Варшави.