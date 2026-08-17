ua en ru
Пн, 17 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

"Готуємося до війни": у Польщі виступили з неочікуваним прогнозом щодо дій РФ

13:43 17.08.2026 Пн
2 хв
Варшава вже знає, чого можна очікувати від Москви найближчим часом
aimg Юлія Капітонова
"Готуємося до війни": у Польщі виступили з неочікуваним прогнозом щодо дій РФ Фото: Цезарій Томчик, заступник міністра національної оборони Польщі (Getty Images)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

Польща вже готується до повномасштабної війни з Росією. Ба більше, Варшава має дані про те, що незабаром може відбутися нова масштабна провокація з боку Москви.

Про це попередив заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polsat News.

Як пояснив посадовець, польська влада та армія вже вирішують, як діятимуть у разі найгіршого сценарію - йдеться саме про війну з Росією.

Попри те, що активна підготовка до такого розвитку подій триває, Варшава має надію, що цього ніколи не станеться.

"Ми готуємося до війни, сподіваючись, що вона ніколи не почнеться", - пояснив Томчик.

А от що дійсно може статися протягом найближчих місяців - це нова масштабна провокація з боку Росії. Проте він не уточнив, про що саме йдеться.

За словами Томчика, влада його країни більше не розділяє сценарії на реальні та нереальні, а лише на ймовірні та малоймовірні.

"Сьогодні я б уже не встановлював крайнього терміну. Масштабна провокація з боку Кремля цілком може статися протягом кількох місяців", - попередив він.

На переконання Томчика, головний фактор досі залишається незмінним - розвиток подій у російсько-українській війні.

Він припустив, що наразі Росія не готова до війни з НАТО, однак це не означає, що її ніколи не буде.

"Тим більше що ми бачимо: Україна стримала Росію - не кажучи вже про весь потенціал Альянсу. Ми маємо усвідомлювати свою силу", - закликав союзників Томчик.

Раніше РБК-Україна розповідало, що глава польського ураду Дональд Туск зробив амбітну заяву про армію своєї країни.

Також ми писали, що в Польщі розкритикували заяву ексміністра щодо ракет для України.

Окрім того, стало відомо, яку додаткову допомогу ЗСУ можуть отримати від Варшави.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Польща Російська Федерація Війна Росії проти України
Новини
Судам посилять захист від атак РФ: що готують ВМС України
Судам посилять захист від атак РФ: що готують ВМС України
Аналітика
Реактивні дрони РФ: чи зможуть вони витіснити звичайні БпЛА та як відповідає Україна
Андрій ТимощенковАвтор рубрики Miltech Реактивні дрони РФ: чи зможуть вони витіснити звичайні БпЛА та як відповідає Україна