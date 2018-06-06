Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

НАТО разработала концепцию ускоренной боеготовности

НовостиПолитика    06.06.2018 - 19:43
Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (nato.int)
Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (nato.int)

На сегодня все страны НАТО прекратили сокращать оборонные бюджеты и начали их наращивать

Североатлантический альянс (НАТО) разработала концепцию ускоренной боевой готовности, которая имеет рабочее название "Четыре тридцатки". Об этом на пресс-конференции в Брюсселе в среду, 6 июня, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает пресс-центр Альянса.

Столтенберг, комментируя назначенную на 7 и 8 июня встречу министров обороны стран НАТО, выразил надежду на то, что участникам встречи удастся согласовать новую концепцию. Она предусматривает, что к 2020 году 30 механизированных батальонов, 30 воздушных эскадрилий и 30 боевых кораблей НАТО в случае кризиса будут приведены в полную боевую готовность в течение 30 дней или быстрее.

"Речь идет не о создании или развертывании новых сил, а о повышении готовности существующих сил", - подчеркнул Столтенберг.

По его словам, важную роль в этом вопросе может сыграть новый центр логистического командования НАТО в Ульме (Германия), который планируется сдать в 2019 году. Он будет обеспечивать переброски сил НАТО через континент в случае кризисной ситуации или для проведения маневров.

Столтенберг также подчеркнул, что на встрече министров 7-8 июня также будет рассматриваться вопрос распределения расходов на оборону.

"На сегодня все страны НАТО прекратили сокращать оборонные бюджеты и начали их наращивать. И завтра я смогу объявить первые цифры за 2018 год", - сказал генсек Альянса.

Напомним, ранее сообщалось, что США представят на встрече стран НАТО новый план сдерживания России.

Катар заявил о намерении вступить в НАТО США на встрече НАТО представят новый план сдерживания России, - Reuters
Теги публикации: НАТО  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Вы все равно не поверите": Вакарчук прокомментировал слухи о президентстве
Застрелился известный украинский режиссер и писатель
Появился "расстрельный список" из 47 журналистов и блогеров
"Операция очень дорогая": Комаров призвал помочь тяжелобольной девочке из Житомирской области
On Top