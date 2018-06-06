НАТО разработала концепцию ускоренной боеготовности

На сегодня все страны НАТО прекратили сокращать оборонные бюджеты и начали их наращивать

Североатлантический альянс (НАТО) разработала концепцию ускоренной боевой готовности, которая имеет рабочее название "Четыре тридцатки". Об этом на пресс-конференции в Брюсселе в среду, 6 июня, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает пресс-центр Альянса.

Столтенберг, комментируя назначенную на 7 и 8 июня встречу министров обороны стран НАТО, выразил надежду на то, что участникам встречи удастся согласовать новую концепцию. Она предусматривает, что к 2020 году 30 механизированных батальонов, 30 воздушных эскадрилий и 30 боевых кораблей НАТО в случае кризиса будут приведены в полную боевую готовность в течение 30 дней или быстрее.

"Речь идет не о создании или развертывании новых сил, а о повышении готовности существующих сил", - подчеркнул Столтенберг.

По его словам, важную роль в этом вопросе может сыграть новый центр логистического командования НАТО в Ульме (Германия), который планируется сдать в 2019 году. Он будет обеспечивать переброски сил НАТО через континент в случае кризисной ситуации или для проведения маневров.

Столтенберг также подчеркнул, что на встрече министров 7-8 июня также будет рассматриваться вопрос распределения расходов на оборону.

"На сегодня все страны НАТО прекратили сокращать оборонные бюджеты и начали их наращивать. И завтра я смогу объявить первые цифры за 2018 год", - сказал генсек Альянса.

Напомним, ранее сообщалось, что США представят на встрече стран НАТО новый план сдерживания России.