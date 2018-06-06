НАТО розробила концепцію прискореної боєготовності

На сьогодні всі країни НАТО припинили скорочувати оборонні бюджети і почали їх нарощувати

Північноатлантичний альянс (НАТО) розробила концепцію прискореної бойової готовності, яка має робочу назву "Чотири тридцятки". Про це на прес-конференції в Брюсселі в середу, 6 червня, заявив генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг, передає прес-центр Альянсу.

Столтенберг, коментуючи призначену на 7 і 8 червня зустріч міністрів оборони країн НАТО, висловив надію на те, що учасникам зустрічі вдасться узгодити нову концепцію. Вона передбачає, що до 2020 року 30 механізованих батальйонів, 30 повітряних ескадрилій та 30 бойових кораблів НАТО в разі кризи будуть приведені в повну бойову готовність протягом 30 днів або швидше.

"Мова йде не про створення чи розгортання нових сил, а про підвищення готовності наявних сил", - підкреслив Столтенберг.

За його словами, важливу роль у цьому питанні може зіграти новий центр логістичного командування НАТО в Ульмі (Німеччина), який планується здати в 2019 році. Він буде забезпечувати перекидання сил НАТО через континент в разі кризової ситуації або для проведення маневрів.

Столтенберг також підкреслив, що на зустрічі міністрів 7-8 червня також буде розглядатися питання розподілу витрат на оборону.

"На сьогодні всі країни НАТО припинили скорочувати оборонні бюджети і почали їх нарощувати. І завтра я зможу оголосити перші цифри за 2018 рік", - сказав генсек Альянсу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США представлять зустрічі країн НАТО новий план стримування Росії.