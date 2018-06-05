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Интервью

США на встрече НАТО представят новый план сдерживания России, - Reuters

НовостиПолитика    05.06.2018 - 18:30
Фото: штаб-квартира НАТО в Брюсселе (nato.int)
Фото: штаб-квартира НАТО в Брюсселе (nato.int)

План представят 7 июня на встрече министров обороны НАТО

США представят на встрече Североатлантического альянса (НАТО) новый план сдерживания России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальные лица и дипломатов США и НАТО.

Сообщается, что США оказывают давление на европейских союзников, чтобы усилить боевые возможности НАТО для сдерживания возможного нападения России.

Так, министр обороны США Джим Мэттис будет добиваться согласия по плану повышения боеготовности в четверг, 7 июня, в Брюсселе на встрече министров обороны НАТО. Встреча станет подготовкой саммита НАТО в июле, который должен будет одобрить предложения, сделанные министрами.

Согласно информации издания, план потребует, чтобы у НАТО было 30 сухопутных батальонов, 30 эскадрилий истребителей и 30 военно-морских кораблей, таких как эсминцы, готовых к развертыванию в течение 30 дней после сигнала тревоги.

При этом в предложении не обсуждаются конкретное число войск или крайний срок для выработки стратегии.

Отметим, что размер батальонов варьируется от 600 до одной тысячи солдат.

"У нас есть противник (Россия, - ред.), который может быстро войти в страны Балтии и Польшу в результате наземного нападения… Мы не можем себе позволить роскошь отводить месяцы для мобилизации", - сказал дипломат НАТО, заявив, что план США называется 30-30-30-30.

По словам одного из официальных лиц США, инициатива в первую очередь направлена на противодействие России и соответствует стратегии национальной обороны Пентагона "2018 год". Как известно, США обвиняет Москву в попытке разрушить НАТО.

Напомним, 2 июня сообщалось, что НАТО создаст дополнительные силы быстрого реагирования в Европе на случай нападения со стороны России.

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Теги публикации: НАТО, Соединенные Штаты Америки  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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