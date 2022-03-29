В НАТО разделились мнения касательно переговоров с Путиным, - Bloomberg

Страны-члены НАТО не могут прийти к единому мнению касательно переговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Некоторые участники Альянса настаивают на продолжении диалога с Москвой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Bloomberg .

Отмечается, что Франция и Германия выступают за продолжения диалога с Россией, поскольку уверены, что это поможет ускорить мирный процесс. В частности, добиться прекращения огня.

Однако часть союзников НАТО настроены более радикально. Речь идет о Великобритании, Польше и ряде стран Восточной и Центральной Европы, за исключением Венгрии. Лидеры этих стран уверены, что разговоры с Путиным не продуктивны.

В одном из документов, которые достались журналистам, говорится, что диалог Парижа и Берлина с Москвой может "сыграть на руку Путину".