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Раунд глав делегаций. В Стамбуле начались переговоры между Украиной и Россией

Новина українською →
Стамбул, Вторник 29 марта 2022 10:16
Раунд глав делегаций. В Стамбуле начались переговоры между Украиной и Россией Фото: в Стамбуле начались переговоры Украины и России (фото t.me/kt20220224)
Автор: Наталья Юрченко

В Турции во вторник, 29 марта, начался очередной раунд переговоров между Украиной и Россией. Он проходит в Стамбуле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

Сегодня в Стамбуле проходит пятый этап переговорного процесса. Это первый за несколько недель очный раунд переговоров украинской и российской делегаций. До этого стороны встречались на территории Беларуси. После этого проходили онлайн-консультации.

Подоляк отметил, что переговоры начались с раунда глав делегаций Давида Арахамии и Владимира Мединского.

Состав украинской делегации:

  • председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия;
  • министр обороны Алексей Резников;
  • депутаты Андрей Костин и Рустем Умеров;
  • советник председателя ОП Михаил Подоляк;
  • замглавы МИД Николай Точицкий;
  • заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко;
  • генерал Александр Кириленко;
  • дипломат и бывший чиновник Александр Чалый.

Также отмечается, что к переговорной группе присоединился заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Напомним, перед началом переговоров России и Украины выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Накануне переговоров глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что президент Владимир Зеленский поставил очень четкие директивы перед украинской делегацией.

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