Раунд глав делегаций. В Стамбуле начались переговоры между Украиной и Россией

В Турции во вторник, 29 марта, начался очередной раунд переговоров между Украиной и Россией. Он проходит в Стамбуле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка .

Сегодня в Стамбуле проходит пятый этап переговорного процесса. Это первый за несколько недель очный раунд переговоров украинской и российской делегаций. До этого стороны встречались на территории Беларуси. После этого проходили онлайн-консультации.

Подоляк отметил, что переговоры начались с раунда глав делегаций Давида Арахамии и Владимира Мединского.

Раунд глав делегаций. Давид Арахамия и Владимир Мединский. О фундаментальных положениях переговорного процесса. Делегации параллельно работают по всему спектру спорных вопросов. pic.twitter.com/QqUUp1PYpe — Михаил Подоляк (@Podolyak_M) March 29, 2022

Состав украинской делегации:

председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия;

министр обороны Алексей Резников;

депутаты Андрей Костин и Рустем Умеров;

советник председателя ОП Михаил Подоляк;

замглавы МИД Николай Точицкий;

заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко;

генерал Александр Кириленко;

дипломат и бывший чиновник Александр Чалый.

Также отмечается, что к переговорной группе присоединился заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.