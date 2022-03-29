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У НАТО розділилися думки щодо переговорів з Путіним, - Bloomberg

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Вівторок 29 березня 2022 11:57
У НАТО розділилися думки щодо переговорів з Путіним, - Bloomberg Фото: у НАТО немає єдиної думки про переговори з Путіним (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Країни-члени НАТО не можуть прийти до єдиної думки щодо переговорного процесу з президентом РФ Володимиром Путіним. Деякі учасники Альянсу наполягають на продовженні діалогу з Москвою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Bloomberg.

Відзначається, що Франція і Німеччина виступають за продовження діалогу з Росією, оскільки впевнені, що це допоможе прискорити мирний процес. Зокрема, домогтися припинення вогню.

Однак частина союзників НАТО налаштовані більш радикально. Йдеться про Великобританію, Польщу та низку країн Східної та Центральної Європи, за винятком Угорщини. Лідери цих країн впевнені, що розмови з Путіним не продуктивні.

В одному з документів, які дісталися журналістам, йдеться, що діалог Парижа і Берліна з Москвою може "зіграти на руку Путіну".

Нагадавши, сьогодні в турецькому Стамбулі проходить очний етап переговорів України і Росії.

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